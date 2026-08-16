Tuvo un infarto a 194 kilómetros de la costa y Prefectura lo rescató en una arriesgada maniobra con helicóptero

El mar no perdona: cualquier error puede ser fatal. La distancia y la soledad a millas a la redonda, son solo uno de los problemas a los que se enfrentan los pescadores. Es por eso que es clave un aceitado sistema de alarmas que permitan intervenir a tiempo.

Y así ocurrió en el caso del buque pesquero “Magdalena” que se encontraba a 194 kilómetros de la costa de Chubut. El procedimiento se inició cuando el capitán de la embarcación informó al Centro Gestión Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia que uno de los tripulantes, de 47 años, presentaba dolor en el pecho y en la zona baja del lado izquierdo, acompañada con hipertensión arterial.

De inmediato, se realizó una radioconsulta con médicos de la Fuerza, quienes indicaron medicación, reposo y el desembarco del hombre. Ante la persistencia del cuadro clínico y luego de una nueva evaluación médica, los profesionales recomendaron realizar una aeroevacuación, por lo que se activó el operativo de rescate.

De inmediato, la Autoridad Marítima nacional desplegó el avión PA-25 y el helicóptero PA-41, que partieron desde Viedma y Comodoro Rivadavia, respectivamente.

Luego de las maniobras de aproximación, el paciente fue izado mediante una canasta sanitaria y trasladado por vía aérea hasta tierra firme, donde lo aguardaba una ambulancia para su derivación a un centro asistencial y la continuidad del tratamiento médico.

Por el momento, el hombre quedó internado en el área de terapia intensiva para la realización de estudios médicos.