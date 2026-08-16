Se les paró el auto en medio de la vía y sacaron a dos nenes un segundo antes de que los choque el tren

No había barrera de seguridad ni luces. Pero los vecinos ya estaban acostumbrados al paso diario del tren de cargas en el cruce entre Del Molino y Ávila Quirós. Sin embargo, por poco, la falta de señalización básica, casi provoca una tragedia familiar.

Todo comenzó cuando un Chevrolet Prisma en el que circulaban dos hombres, dos mujeres mayores de edad y dos menores sufrió un desperfecto mecánico en el momento justo en el que cruzaban la pequeña loma formada por los rieles.

Un hombre logró bajar a uno de los nenes un segundo antes de que la formación embistiera en la parte trasera del Chevrolet Prisma. Por el golpe, el baúl quedó destruido. Al hacer el recuento de personas -y habiendo quedado divididos por los vagones- se dieron cuenta que faltaba una de las mujeres.

De forma milagrosa, la víctima del choque resultó ilesa. Inmediatamente, un servicio de emergencias asistió a la damnificada, quien resultó ilesa. En el lugar también colaboraron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba. Se investigan las circunstancias que originaron el suceso.