"La cocaína de Don Julio”: detuvieron a 13 narcos con más de 75 millones de pesos en droga

El operativo fue el resultado de una investigación iniciada en marzo por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales. Los investigadores realizaron tareas de campo, seguimientos y puestos de observación que permitieron identificar distintos puntos utilizados para la venta de droga y determinar la participación de los integrantes de la organización.

A partir de las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Rosario dispuso la ejecución de diez órdenes de allanamiento, autorizadas por el Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 2 de Rosario.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 13 personas y se secuestraron más de tres kilos de cocaína, además de marihuana, dos armas de fuego, municiones, balanzas de precisión, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga y más de 6,7 millones de pesos en efectivo.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue el particular sello que llevaban los ladrillos de cocaína. Tenían escrito 1942 y un logo similar a un gaucho. En el exterior, algunos paquetes decían “Don Julio 70”. La identificación correspondería a una seña de máxima pureza o calidad de la droga.

Entre los elementos incautados se encontraba una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con la inscripción “Policía de la Provincia de Buenos Aires”, junto con su cargador y municiones. También se secuestró una segunda pistola calibre .22, dos motocicletas y distintos elementos de interés para la investigación. El valor estimado de los estupefacientes secuestrados supera los 75 millones de pesos.