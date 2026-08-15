"¡Cómo te cabió por un celular!”: les robó, lo corrieron y terminó destrozando la puerta de un comercio

Los vecinos escucharon griterío y luego una corrida. A primera vista, parecía que la víctima era el que estaba siendo perseguido por otras tres personas. Sin embargo, se trataba de un ladrón que acaba de arrebatarle el celular a una mujer que estaba junto a un grupo de amigos.

Acorralado y sin salida, el delincuente se llevó puesta la puerta de vidrio de un local de repuestos que estaba dentro del complejo de una estación de servicio. El impacto la reventó al completo y el ladrón quedó cortado y lleno de sangre.

Los amigos taparon la salida para que no pueda escapar y el delincuente se quedó escondido en la parte de atrás. Una de las víctimas, visiblemente fuera de sí, agarró un palo y le gritó: “¡Cómo te cabió por un celular de mierda!”. A su vez, pidió que otro de los jóvenes llame a la policía para detenerlo.

Al otro día, el dueño del comercio se llevó la desagradable sorpresa. “Estamos en el día 35 de este desafío”, dijo en relación a la puesta en valor de ese local en particular pero de la estación de servicio en particular.

“En la persecución entraron al local y quedó todo lleno de sangre”, relató. “Fue toda una tratativa sacarlo de adentro”, contó con impotencia.

“Hoy estamos en una situación difícil, es algo que nos duele mucho, venimos trabajando con mucho sacrificio y a pulmón con mi familia. Y que pasen estas cosas nos da mucha impotencia, hay que reponer los daños y seguir empujando para adelante”, dijo luego en un mensaje en sus redes.