Guerra narco: mataron a un joven de 25 años de tres balazos por la espalda y uno en la cabeza

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos en un búnker narco de Lanús, donde además otro joven de 21 años resultó herido y quedó aprehendido acusado de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

El hecho ocurrió este miércoles 12 de agosto en un point ubicado en el Pasaje Pilar al 4400, entre José L. Suárez y Hornos, luego de que ingresara un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al arribar los móviles del Comando de Patrullas Lanús, los efectivos encontraron un tumulto de personas y observaron a un hombre muerto, identificado posteriormente por su madre como Diego Alejandro Ramos, de 25 años, tendido en el umbral de la vivienda.

En el interior de la finca fue hallada una pistola, mientras que minutos después ingresó al Hospital Evita de Lanús un joven identificado como Hernán Alejandro Aguilera, de 21 años, quien presentaba dos heridas de arma de fuego en la zona del muslo y la pierna derecha, a la altura de la cadera.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona y reconstruyeron parte de la secuencia. En las imágenes se observa cómo tres hombres llegan a bordo de una moto, dos de ellos descienden e ingresan a la vivienda, mientras el tercero permanece sobre el rodado.

Poco después se escuchan varias detonaciones. En el video se observa a uno de los hombres salir corriendo de la casa herido, mientras otro aparece empuñando un arma de fuego. En ese momento, el tercer integrante, que había permanecido en la moto, escapa a toda velocidad del lugar.

Los investigadores buscan determinar quién efectuó los disparos y establecer qué papel tuvo cada uno de los hombres que aparecen en las imágenes. Aguilera fue identificado como uno de los heridos y quedó bajo custodia policial luego de ingresar al Hospital Evita.

El joven fue trasladado al quirófano, mientras que los médicos preservaron sus manos para la realización de las pericias correspondientes. En tanto, el cuerpo de Ramos fue trasladado a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para la autopsia.

De acuerdo con el informe preliminar del médico policial, Ramos presentaba tres disparos en la espalda, con orificios de entrada y salida, además de un balazo en la cabeza.

Durante las pericias realizadas en el lugar, los investigadores secuestraron una pistola calibre .22 marca Bersa, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", siete envoltorios con presunto paco, una libreta con anotaciones, 7.000 pesos en efectivo, 15 cartuchos de escopeta y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros.

Vecinos de la zona señalaron a los investigadores que la vivienda era utilizada como punto de venta de estupefacientes. En ese sentido, desde la comisaría 5ta. de Lanús informaron que el 5 de agosto habían solicitado un allanamiento para esa misma finca en el marco de una investigación por robo agravado y abuso de arma, en la que figuraban como imputados dos hombres identificados como Jonathan "Pancu" o "Benítez" y Marcelo "Mono" o "Rodríguez".

La causa quedó a cargo de la UFI N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús, que dispuso la aprehensión de Aguilera por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y ordenó una serie de diligencias para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los otros involucrados.

Además, se dio intervención a la SubDDI de Lanús y los investigadores continúan con el relevamiento de cámaras y otras tareas para identificar a los restantes sospechosos.

Aguilera cuenta con un antecedente reciente por tenencia ilegal de arma de uso civil: había sido detenido el 10 de agosto y recuperó la libertad al día siguiente, según consta en una causa tramitada por la UFI N°6 Descentralizada de Avellaneda-Lanús.

La investigación fue caratulada como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y continúa con el objetivo de establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la participación de cada uno de los hombres que ingresaron al inmueble.