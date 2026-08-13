“Pegale un tiro”: tenía a su hijo de 4 años en brazos y les apuntaron para robarles el vehículo

Un hombre y su hijo de cuatro años fueron víctimas de un violento asalto cometido por una banda de motochorros que los interceptó cuando llegaban a su vivienda en la localidad bonaerense de Morón. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y los delincuentes, que escaparon con la vehículo de la víctima, permanecían prófugos.

El robo ocurrió el martes cerca de las 19.30 sobre la calle Santa María, cuando el hombre arribaba a su domicilio junto al niño a bordo de su Peugeot 2008 blanco.

Según se observa en las imágenes de una cámara de seguridad de la zona, dos motos se aproximaron al vehículo y varios delincuentes rodearon rápidamente a la víctima. Al menos dos de los asaltantes portaban armas de fuego.

En medio de la intimidación, uno de los integrantes de la banda llegó a ordenar: “Pegale un tiro”, mientras amenazaban al hombre para obligarlo a entregar el vehículo.

De acuerdo con la denuncia, el grupo estaba integrado por seis hombres que se movilizaban en tres motos, aunque en el registro fílmico se distinguen cuatro sospechosos y dos motos.

Tras apoderarse del vehículo, los delincuentes tuvieron problemas para ponerlo en marcha. Ante esa situación, hicieron que la víctima se acercara nuevamente con su hijo en brazos al Peugeot para intentar resolver el inconveniente.

Luego de varios intentos, uno de los asaltantes que permanecía sobre una de las motos descendió, se subió al vehículo y tomó el control de la situación. Finalmente, consiguieron arrancarlo y escaparon del lugar.

Poco después, un hermano de la víctima, que vive a pocas cuadras, llegó en su auto para asistir a sus familiares.