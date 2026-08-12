Viajaban de Salta a Buenos Aires con casi 200 kilos de cocaína y los descubrieron: 7 detenidos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, desarticuló una organización criminal dedicada al transporte de estupefacientes desde la provincia de Salta hacia Buenos Aires, tras una investigación de cinco meses que culminó con la detención de siete personas y el secuestro de casi 200 kilos de cocaína, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

El operativo fue llevado adelante por la Unidad de Control de Narcotráfico y el Delito Complejo (UOCNyDC) del Norte, con la colaboración de la Policía de Salta, en el marco de una causa que tramita ante la Unidad Fiscal Federal de Salta.

La investigación comenzó en febrero de este año a partir de un oficio judicial que ordenó profundizar las tareas sobre una organización narcocriminal que operaba en el norte del país.

Durante cinco meses, los investigadores realizaron análisis de teléfonos celulares y documentación, intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos que permitieron identificar a los integrantes de la estructura, establecer sus vínculos y determinar los roles que desempeñaban dentro de la organización.

Con la información obtenida, la PSA, junto con efectivos de las Divisiones de Investigación Compleja contra la Narcocriminalidad (DICON) de la Policía de Salta, desplegó una serie de operativos simultáneos.

Entre ellos, se efectuó el seguimiento de dos camionetas mediante el análisis de cámaras de seguridad y la colocación de dispositivos GPS, al determinar que ambas eran utilizadas por la organización para el traslado de la droga.

Uno de los vehículos fue interceptado en el peaje "Cabeza de Buey", en la provincia de Salta. Allí viajaban dos mujeres y un menor de edad. Tras la requisa del rodado, los efectivos hallaron varios paquetes de cocaína ocultos en su interior.

La segunda camioneta, que cumplía funciones de apoyo y vigilancia ("punta"), fue detenida en la localidad de Metán. En ese vehículo se trasladaba quien fue identificado como el principal investigado de la organización, que quedó detenido.

En forma simultánea, las fuerzas realizaron diez allanamientos en distintos domicilios, donde se concretaron nuevas detenciones y el secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación.

Como resultado de los procedimientos, la PSA detuvo a siete personas y secuestró 191.737 gramos de clorhidrato de cocaína, siete armas de fuego (cuatro pistolas, dos rifles y una carabina), 117 municiones y cartuchos de distintos calibres, 6.257 dólares estadounidenses, 8.337.150 pesos, cinco vehículos (tres camionetas, un auto y una moto), 26 teléfonos celulares.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, que interviene en la investigación.