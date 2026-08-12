Quisieron robar en un campo, un dron con cámara térmica los siguió desde el aire y los detuvieron

Tres delincuentes fueron detenidos luego de intentar robar en un campo de la zona de chacras de Rawson y escapar a pie en medio de la oscuridad, en un operativo en el que un dron equipado con cámara térmica resultó clave para localizar sus movimientos y detectar los lugares donde intentaban ocultarse.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando los sospechosos ingresaron al establecimiento rural con presuntas intenciones de robo. Al advertir la presencia policial, los tres hombres emprendieron la fuga a pie y aprovecharon la falta de iluminación para intentar perderse entre la zona de chacras.

Sin embargo, los efectivos desplegaron un dron equipado con una cámara térmica que permitió realizar un seguimiento desde el aire pese a las condiciones de visibilidad.

“Hay uno oculto del otro lado de la casa. Se está enterando. Vamos a poner el dron más arriba”, se escucha decir a uno de los operadores en el video del procedimiento.

A partir de las imágenes captadas desde el aire, los agentes pudieron seguir el desplazamiento de los sospechosos y determinar los lugares en los que intentaban esconderse.

La tecnología permitió mantener el seguimiento sin alertar directamente a los fugitivos y orientar a los policías que participaban del operativo terrestre.

Finalmente, los tres sospechosos fueron localizados y detenidos. El procedimiento destacó el aporte de los drones con cámaras térmicas para realizar búsquedas nocturnas y detectar personas ocultas en sectores donde la oscuridad dificulta el trabajo de los efectivos.