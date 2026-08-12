Cayó el hijo del narco Fran Riquelme en un barrio privado: lo acusan de integrar la banda de su padre

Ezequiel Riquelme, de 19 años e hijo del narcotraficante Francisco “Fran” Riquelme -condenado a prisión perpetua como jefe de una organización criminal que operaba para el líder narco Esteban Lindor Alvarado- fue detenido durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Rosario.

Riquelme fue localizado en un domicilio de alquiler temporario situado en los Condominios del Alto, sobre Thedy al 100 bis, un complejo privado ubicado frente al shopping Alto Rosario, en la zona norte de la ciudad.

El joven es investigado por su presunta vinculación con la organización criminal que integra su padre y por sus supuestos vínculos con la barra brava de Rosario Central. Además, los investigadores lo relacionan con la banda conocida como “Los Menores”, que ganó protagonismo en la tribuna del club tras el crimen del histórico jefe de la barra “Pillín” Bracamonte.

El procedimiento que derivó en la detención de Riquelme formó parte de un operativo que incluyó diez allanamientos realizados en barrios de las zonas norte y noroeste de Rosario, en el marco de una investigación por asociación ilícita.

Los procedimientos fueron llevados adelante por agentes de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE), con apoyo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Además de Riquelme, hasta el momento fueron detenidas otras ocho personas.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron drogas y armas, elementos que quedaron incorporados a la causa que tramita ante la Justicia provincial.

La investigación está a cargo de los fiscales Marina Vigo y Patricio Saldutti, quienes buscan determinar el grado de participación de los sospechosos y establecer los vínculos entre los integrantes de la organización investigada.

El lugar donde fue detenido Riquelme también tiene antecedentes vinculados al narcotráfico. En años anteriores, la Justicia provincial había detectado en los Condominios del Alto una vivienda perteneciente al narco Esteban Alvarado, que era ocupada por el policía Javier Makhat, quien posteriormente fue condenado como integrante de la organización criminal.

La detención de Ezequiel Riquelme se produjo en el marco de una investigación que busca desarticular una estructura vinculada a delitos violentos, narcotráfico y posibles conexiones con sectores de la barra brava de Rosario Central.