Cruzaban desde Provincia y usaban computadoras electrónicas para robar camionetas en Buenos Aires

La Policía de la Ciudad, con la colaboración del Anillo Digital, detuvo en el barrio de Versalles a dos delincuentes radicados en la Provincia de Buenos Aires y con antecedentes que cruzaban de jurisdicción para robar camionetas.

Personal de la División Robos y Hurtos realizó la investigación del hecho y contó con la asistencia de las cámaras del Anillo Digital, que detectaron un Fiat Palio vinculado a los ladrones.

Estos dos delincuentes habían sustraído el pasado 26 de junio una camioneta Toyota Hilux en jurisdicción de la Comuna 11 y usaban como modalidad el cambio de la computadora electrónica del vehículo para de esa manera poder arrancarla y llevársela.

Por medio de las tareas de los efectivos, se pudo verificar que los ladrones tenían de apoyo un Fiat Palio, el cual quedó registrado en las cámaras de la zona.

El Anillo Digital lo detectó en la autopista Perito Moreno, en Liniers, y comenzó el seguimiento al vehículo con pedido de secuestro, tras irradiarse la alerta.

Finalmente, los efectivos interceptaron el Palio en la avenida Juan B. Justo y Cuzco, en Versalles, y en su interior hallaron diez computadoras ECU de distintos vehículos, dos de ellas de Toyota, y un tablero de Volkswagen con llave de ignición, además de dos pares de chapas patentes, una correspondiente a otro Fiat Palio y otra de una Toyota Hilux.

También dentro del auto los oficiales decomisaron gran cantidad de herramientas, entre pinzas de distinto tipo, llaves de varias medidas, un martillo, un cortafierros y una amoladora con batería.

Estos dos delincuentes, mayores de edad y radicados en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, contaban con antecedentes: uno de ellos tiene causas por robo agravado por el uso de arma de fuego, robo de vehículos y encubrimiento calificado, mientras que el otro tenía un historial de encubrimiento agravado.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de Alejandra Mercedes Alliaud, ordenó la detención de los dos hombres por averiguación de ilícito, el secuestro del vehículo de apoyo y del resto de los elementos incautados.