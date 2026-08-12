Tiroteo, persecución y dos heridos: secuestraron tres kit roni para convertir pistolas en subfusiles

Siete hombres armados protagonizaron un enfrentamiento a tiros con la policía en las villas La Catanga y La Tranquila, en el partido bonaerense de San Martín, y, durante la persecución, abandonaron un importante arsenal en una vivienda deshabitada.

El hecho se inició alrededor de las 0.10, cuando personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) VI tomó conocimiento de un enfrentamiento armado en Villa La Catanga. Los sospechosos habían escapado en dirección a Villa La Tranquila, ubicada frente a la base de esa unidad.

Los efectivos salieron del puesto y se encontraron con los violentos en los pasillos del asentamiento. En ese momento se produjo un intercambio de disparos, tras lo cual los hombres comenzaron a escapar a pie por el interior de la villa.

La persecución continuó hasta una vivienda que se encontraba con la puerta abierta y sin moradores. Allí, los policías encontraron una pistola Bersa calibre .380 tirada en el piso y un maletín que contenía tres kits Roni, utilizados para transformar pistolas en subfusiles.

Además, en el lugar se secuestró una pistola ametralladora, armas de fabricación casera, cargadores extensibles, un cargador tipo caracol y municiones calibre 9 milímetros.

Los siete sospechosos que habían sido perseguidos lograron esc

Dos de ellos debieron ser trasladados a un hospital debido a heridas de arma de fuego, mientras que el tercero fue aprehendido en el lugar. Según las fuentes, este último posee antecedentes penales.