Dos menores de 16 y 17 años robaron un auto y tiraron la patente a la basura

La Policía de la Ciudad detuvo en el Barrio Zavaleta a tres ladrones, dos de ellos menores de edad y uno con tres antecedentes por robo, que le habían sustraído a mano armada un auto y objetos personales a un hombre en el partido bonaerense de Avellaneda.

Efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación y de la Comisaría Vecinal 4 D tomaron conocimiento de un robo de un Toyota Etios gris ocurrido en el cruce de las avenidas Galicia y Santa Fe, en Avellaneda, donde un hombre fue interceptado por delincuentes cuando salía de su domicilio.

Tras cometer el robo, los ladrones huyeron con dirección a la Ciudad, momento en el que el vehículo fue detectado por el Anillo Digital en el Puente Pueyrredón.

El rastreo indicó que se habían desplazado hacia al interior del Barrio Zavaleta, donde se realizó un operativo cerrojo y fueron arrestados en la intersección del Pasaje La Sierra y Luna.

Entre las ropas de los delincuentes se hallaron el celular robado y otros objetos que le pertenecían al damnificado: un bolso con tres billeteras, 11 tarjetas bancarias, dos DNI, una tarjeta de seguro, una licencia de conducir y una cédula verde.

El auto fue encontrado posteriormente en Alvarado y Salom, mientras que sus chapas patentes estaban ocultas dentro de un tacho de residuos.

El Juzgado Nacional de Menores N° 1, a cargo de Cristian Von Leers, Secretaría 3 de Rodrigo Lozano, dispuso la detención de los ladrones y el traslado de los menores de 16 y 17 años al Instituto Inchausti, además del secuestro del auto y de los otros elementos.

Intervino además en el caso, la UFI Número 1 de Avellaneda-Lanús, bajo la titularidad de Gastón Fernández.

Al ser identificados, se comprobó que el ladrón de 17 tenía tres antecedentes por robos (de 2023 y 2025) y un hecho por lesiones y amenazas de 2024.