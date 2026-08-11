“Me robó un nene”: fue sorprendido por un pequeño ladrón que le apuntó con un arma para asaltarlo

Un hombre que caminaba por una calle en la localidad bonaerense de Caseros fue asaltado por un nene que le apuntó con un arma y lo persiguió durante por la vereda hasta apoderarse de su teléfono celular.

El hecho ocurrió cerca de las 13.50 sobre la calle Juan de Garay, en el partido de Tres de Febrero, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo el menor se acerca al hombre y lo amenaza con un arma. Ante la intimidación, la víctima se baja el cierre del buzo para mostrarle que no llevaba una cadena de oro.

El hombre intentó escapar corriendo por la vereda, pero el adolescente continuó siguiéndolo mientras realizaba ademanes amenazantes con el arma.

Finalmente, ante las amenazas, la víctima se detuvo y el menor logró alcanzarla para robarle el teléfono celular.

“Me robó un nene”, expresó posteriormente el hombre al relatar el episodio, sorprendido por la corta edad del asaltante.

De acuerdo con el testimonio de vecinos y testigos, el menor no actuó solo, ya que contó con un vehículo utilizado como apoyo para escapar luego del robo.

En ese auto se encontraba otro sospechoso que, según los testimonios recogidos hasta el momento, es mayor de edad.

La secuencia quedó bajo investigación y los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar al menor y determinar quién era el conductor del vehículo que participó como apoyo durante el asalto.