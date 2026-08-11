Usaban lanchas para cargar droga en buques y secuestraron casi 500 kilos de cocaína

Como resultado de una minuciosa investigación, personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró casi 500 kilos de clorhidrato de cocaína y detuvo a cinco personas, durante un megaoperativo que comenzó en las aguas del río Paraná, a la altura de San Nicolás, Buenos Aires, y culminó con cinco allanamientos en distintos puntos de la provincia.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una causa llevada adelante con intervención del Juzgado Federal de Garantías de Bahía Blanca N° 2, a cargo de la Dra. María Gabriela Marrón, en trámite ante la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y el Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura, que trabajó en conjunto con distintas Delegaciones de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Fuerza, y contó con el apoyo técnico de la Policía Federal y la colaboración de la Dirección de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas.

En ese contexto, una minuciosa pesquisa permitió determinar el accionar de una organización criminal trasnacional que estaría vinculada al hallazgo de 34 kilos cocaína en un bolso estanco, ocurrido el 2 de enero de este año en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso.

Las tareas investigativas permitieron establecer que la organización operaría principalmente entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, utilizando embarcaciones deportivas para la posible contaminación de buques mercantes en navegación.

Con esa información, Prefectura montó un operativo de vigilancia encubierto en la ciudad bonaerense de Ramallo, gracias al cual logró detectar una embarcación tipo tracker, con tres tripulantes a bordo, que navegaba por el río Paraná.

La embarcación se aproximó a la costa, donde cargó diversos bultos provenientes de una camioneta, y posteriormente se dirigió hacia un buque de mayor porte que navegaba aguas arriba, a la altura del kilómetro 351 del río Paraná, en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás.

Al advertir que los tripulantes intentaban izar los bultos hacia el buque, se dispuso la inmediata intervención de la Agrupación Albatros de la Prefectura: los efectivos interceptaron la embarcación y pusieron a resguardo a las personas involucradas y la carga, trasladando luego el procedimiento a la Prefectura San Nicolás para realizar las actuaciones correspondientes.

Por orden judicial, se secuestraron siete bolsos estancos que contenían 210 panes, en un peso de 232 kilos de cocaína, además de, una camioneta Ford Ranger, una embarcación con un potente motor fuera de borda y su tráiler, cinco teléfonos celulares y un dispositivo GPS satelital. Asimismo, fueron detenidos cuatro hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, uno de los detenidos registraba además una medida judicial vigente de prohibición de salida del país.

Posteriormente, y a raíz de lo anterior, se llevaron adelante cinco allanamientos en distintos domicilios ubicados en la Provincia de Buenos Aires (Ramallo, La Reja y Bernal Oeste, Quilmes).

Como resultado de las requisas, se detuvo a un quinto hombre y se secuestraron otros 267 kilos de cocaína (distribuidos en 240 panes), marihuana, bolsos estancos vacíos (con similares envolturas y sellos a los panes de cocaína secuestrados anteriormente), elementos de correaje tipo ganchos y bolsas transparentes, celulares, dos autos, dos motos, dispositivos electrónicos y elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que el valor total de todo lo incautado supera los 11.500 millones de pesos.