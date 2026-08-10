Comenzó el juicio contra "Pity" Álvarez a 8 años del homicidio de Cristián Díaz

El Tribunal Oral en lo Criminal N°29 rechazó el pedido de su defensa para suspender el juicio y confirmó el cronograma de audiencias.

La defensa había solicitado una nueva evaluación neurocognitiva y planteado que continuar con el debate podía afectar el derecho de defensa, el debido proceso y la salud del músico. Sin embargo, el fiscal general Sandro Abraldes se opuso al pedido y sostuvo que el juicio oral es el ámbito correspondiente para garantizar todos los derechos del acusado.

Los jueces también tuvieron en cuenta la actividad pública del músico en los últimos años, entre ella recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales. Para el tribunal, esas actividades permiten descartar que actualmente exista una imposibilidad para afrontar el juicio o que su participación pueda poner en riesgo su salud física o mental.

En ese contexto, los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro fijaron once audiencias de tres horas para adecuarse a la situación del imputado. En la primera está previsto que Pity declare. Además, se esperan unos 70 testigos.

El hecho

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el crimen ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano. Cristian Maximiliano Díaz, conocido como “Gringo”, se cruzó con Pity Álvarez y le recriminó que lo acusara de haberle robado pertenencias de una mochila. La discusión escaló rápidamente hasta que el músico extrajo del bolsillo de su campera una pistola calibre .25 y efectuó cuatro disparos en la cabeza.

Según la acusación, el primer proyectil impactó en el rostro de Díaz. Cuando la víctima ya se encontraba gravemente herida, Álvarez efectuó otros tres disparos que terminaron provocándole la muerte. Para la fiscalía, se trató de un ataque sorpresivo que dejó a Díaz sin posibilidades reales de defenderse.

Pity Álvarez llega al juicio luego de pasar casi cuatro años privado de su libertad por el crimen. Tras ser detenido en julio de 2018, fue alojado en el Programa Integral de Salud Mental Argentino (PRISMA), el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza.

El regreso a los escenarios

El juicio comienza a un año de que “Pity” anuncie su vuelta a los shows. Primero iba a ser en el estadio de Vélez Sarsfield pero con los meses, la opción se diluyó y terminó recalando en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ese sería el comienzo de una serie de recitales multitudinarios.

Incluso tenía previsto presentarse este sábado en Tucumán, pero finalmente suspendió el show. “Decidí bajarla porque muchos amigos, mucha gente cercana a mí me dijo que a los jueces y al fiscal podría parecerles como que me estoy burlando de ellos, tocando dos días antes. Yo no creo lo mismo, pero tanta gente me lo dijo que, bueno, la gente manda y decidí eso. La vamos a pasar para septiembre”, contó él mismo en un video que publicó en su cuenta de Instagram.