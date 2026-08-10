Motochorros le robaron el celular a una mujer y le vaciaron la cuenta bancaria

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, realizaron dos allanamientos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por una causa por robo calificado, en la que interviene la fiscal Rosana Peresín.

Los procedimientos arrojaron como resultado la detención de L.E.R. (29) y A.G.C. (27); y el secuestro de un revólver calibre .38, municiones de distintos calibres, casi 100 gramos de cocaína, 64 gramos de marihuana, dos balanzas de precisión, siete teléfonos celulares, siete relojes, un colgante de oro y otros elementos de interés para la causa.

La causa

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que, el pasado 15 de junio, fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en la intersección de Necochea y Ángel Cassanello, quienes bajo amenazas con un arma de fuego le sustrajeron su teléfono celular y posteriormente realizaron una transferencia desde su cuenta bancaria, lo que permitió orientar la investigación hacia los presuntos autores.