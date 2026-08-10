Iba en una camioneta sin patente, estaba armado y la persecución terminó frente a la embajada de EE.UU.

Un joven de 21 años fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Palermo, luego de ser detectado cuando circulaba en una Ford EcoSport sin la patente trasera colocada y escapar ante la orden de detención. Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron un revólver calibre .22 con la numeración suprimida y tres municiones.

El procedimiento ocurrió el viernes 7 de agosto alrededor de las 20.30, cuando personal policial que recorría la Comuna 14 a bordo de un móvil no identificable observó el vehículo mientras circulaba por la avenida Sarmiento.

Ante la falta de la patente trasera, los efectivos encendieron las balizas y sirenas y realizaron señas para que el conductor detuviera la marcha. El automovilista inicialmente redujo la velocidad y frenó, pero cuando los policías descendieron para identificarlo aceleró y escapó por avenida Colombia.

Los agentes iniciaron una breve persecución y lograron interceptarlo unos 200 metros más adelante, en avenida Colombia, entre Sarmiento y Cerviño, frente a la Embajada de Estados Unidos.

Una vez reducido el conductor y en presencia de testigos, los policías requisaron la Ford EcoSport gris y encontraron debajo del asiento del acompañante un revólver marca Bagual calibre .22, con la numeración suprimida y tres municiones colocadas. Según se informó, el arma se encontraba en condiciones de efectuar disparos.

El detenido fue identificado como Benjamin Isaias Aguilar, de 21 años, quien quedó imputado por los delitos de portación de arma de uso civil, encubrimiento y desobediencia.

Tras la consulta judicial, la UFLA Norte, a cargo del fiscal Leandro Galvaire, dispuso la detención del joven, el secuestro del arma y del vehículo para realizar peritajes sobre el chasis y el motor, además de las restantes medidas de rigor.