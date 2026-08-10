El tripulante de un pesquero sufrió una emergencia cardíaca y lo rescataron con un helicóptero

La Prefectura Naval Argentina aeroevacuó a un tripulante que sufrió una emergencia médica mientras navega a bordo del buque pesquero “Miss Tade” de bandera argentina, a unos 194 kilómetros (105 millas náuticas) de Bahía Blanca.

El operativo se inició cuando el capitán de la embarcación se comunicó con la Autoridad Marítima nacional para informar que uno de sus tripulantes, un ciudadano argentino de 54 años, presentaba dolor en el pecho y el brazo izquierdo.

Tras una radioconsulta con el servicio médico de la Fuerza, el hombre fue diagnosticado con un cuadro compatible con dolor precordial y se recomendó realizar una aeroevacuación sanitaria para brindarle una asistencia más rápida y segura.

De manera coordinada, la Prefectura desplegó un avión desde Viedma y un helicóptero desde Mar del Plata con personal especializado, que localizaron el buque en el mar. Luego de las maniobras de aproximación, el paciente fue izado mediante una canasta sanitaria y trasladado por vía aérea hasta tierra firme, donde lo aguardaba una ambulancia para su derivación a un centro asistencial y la continuidad del tratamiento médico.