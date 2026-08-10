Violenta entradera a una familia: los desvalijaron y el matrimonio terminó en el hospital

Una familia fue víctima de una violenta entradera en el barrio Fisherton de Rosario, donde cuatro delincuentes sorprendieron a sus integrantes cuando se disponían a salir de su vivienda, los redujeron y maniataron y golpearon a un matrimonio.

El hecho ocurrió pasadas las 6 en una propiedad situada en Micheletti al 7800, a pocos metros de la avenida Eva Perón, cuando los integrantes de la familia se preparaban para retirarse del domicilio a bordo de una camioneta.

En ese momento fueron interceptados por un grupo de delincuentes que irrumpió en la vivienda y tomó el control de la situación. Los asaltantes redujeron a todos los integrantes de la familia y los ataron mientras exigían dinero y otros objetos de valor.

Durante el asalto, los delincuentes ejercieron violencia física contra un matrimonio, que sufrió golpes como consecuencia del ataque. Finalmente, los ladrones escaparon con una suma de dinero en efectivo.

Como consecuencia de las agresiones, dos de las víctimas debieron ser trasladadas a un sanatorio céntrico para recibir asistencia médica y evaluar las lesiones sufridas.