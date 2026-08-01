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Policiales

La asaltaron entre cinco, el esposo quedó paralizado por la situación y les robaron el auto

El hecho ocurrió en Laferrere cuando la víctima estaba por entrar al garage. Los delincuentes, armados, amenazaron con disparar antes de fugarse.
 

Por Redacción

Sabado, 01 de agosto de 2026 a las 09:39

Él ya sabía que ella estaba por llegar y puso en marcha una rutina de seguridad: la esperaba con el portón abierto para que pueda entrar rápido. Sin embargo, una banda de ladrones de La Matanza se anticipó. 

Venían siguiéndola con el auto y esperaron el momento indicado. Eran casi las 10 de la noche. Al ver que ponía balizas para estacionar, dejaron que se meta unos metros, estacionaron justo detrás y comenzaron el asalto. 

Del coche bajaron cinco delincuentes armados que abrieron todas las puertas y la sacaron a la fuerza. El marido de la víctima quedó en shock por la situación y se mantuvo detrás del portón, pidiendo ayuda y golpeándolo. Mientras tanto, su mujer, quedó sola mano a mano con los ladrones, que le pegaron para sacarle las llaves y otras pertenencias.


La mujer logró zafarse y se metió adentro con su marido que continuó insultándolos. Los ladrones, que ya tenían todo controlado, estaban dispuestos a más. Uno de ellos, desafiante, bajó del coche y amagó con ir hacia las víctimas nuevamente.

“Tirale”, se escuchó decir a uno de sus cómplices. Sin embargo, para asegurar el robo, se fugaron, mientras algunos autos paraban en la esquina a ver qué pasaba.

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