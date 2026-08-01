Evadieron un control de Gendarmería y se fugaron por un camino de tierra con 231 kilos de marihuana

El Escuadrón 11 “San Ignacio” se encontraba realizando un retén de rutina en la Ruta Provincial Nº7. Allí advirtieron a un vehículo que velozmente eludió el dispositivo.

Minutos después de lanzar un operativo cerrojo alertando a diferentes unidades, los gendarmes que efectuaron el seguimiento controlado advirtieron que el rodado en fuga ingresó a un camino vecinal.

Gracias a un coordinado esfuerzo entre varios móviles, lograron alcanzarlos en el momento justo en el que los narcos intentaban huir a pie con parte de la mercadería.

Tras ello, los uniformados inspeccionaron el interior del automóvil y constataron que en el habitáculo trasero y a simple vista había numerosos bultos envueltos en plástico con paquetes de color azul. En conocimiento de las autoridades judiciales, se realizó la requisa, contabilizando 312 paquetes rectangulares que contenían 231 kilos 214 gramos de marihuana.

Intervinieron el Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Oberá, que ordenaron la detención de los dos tripulantes y el secuestro de la droga y del automóvil. Las acciones están enmarcados en los esfuerzos por combatir el narcotráfico en la frontera.