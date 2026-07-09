Una adolescente de 16 años llevaba un arma en la cintura y 36 envoltorios de cocaína

En un operativo desarrollado durante la mañana en barrio Villa Bustos, la Policía de Córdoba detuvo a un joven de 21 años y a una adolescente de 16 años, a quienes les secuestró un arma de fuego con cartuchos, 36 envoltorios de cocaína y una suma de dinero en efectivo.

El procedimiento se inició luego de un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre una pelea y disparos en el sector.

Con la colaboración del Operador de Cámaras, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo que permitió interceptar a ambos en calle Benjamín Viel al 2400.

En el lugar también trabajó personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Finalmente, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.