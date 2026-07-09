Tiene 16 años y era el líder de una banda que robaba motos a repartidores a punta de pistola

Un adolescente de 16 años, señalado como el líder de una banda de motochorros que cometía asaltos armados en distintas localidades de La Matanza, fue detenido junto a otros cuatro sospechosos durante una serie de allanamientos realizados por efectivos de la DDI.

En los procedimientos, los investigadores secuestraron cuatro armas de fuego, una picana eléctrica, una réplica de pistola, cinco vehículos, varios de ellos robados, y otros elementos utilizados por la organización.

La investigación se inició a partir de información que vinculaba a una banda integrada por mayores y menores de edad dedicada al robo de motos bajo la modalidad "motochorros" en las localidades de Rafael Castillo, Gregorio de Laferrere y Virrey del Pino. A partir de esa denuncia, la Justicia ordenó una serie de tareas de inteligencia para identificar a los integrantes de la banda.

Los detectives de la DDI La Matanza realizaron análisis de cámaras de seguridad, seguimientos encubiertos, tareas de vigilancia y un exhaustivo relevamiento de perfiles en redes sociales, lo que permitió identificar a quienes cumplían distintos roles dentro de la organización: desde el presunto cabecilla y los conductores de las motos hasta quienes ocultaban los vehículos robados.

Los investigadores confirmaron además la participación de la banda en al menos cinco robos registrados por cámaras de seguridad. Entre ellos, un asalto cometido el 15 de mayo pasado contra un repartidor de delivery, Alan Godoy, a quien le sustrajeron una motocicleta Yamaha.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías del Joven N° 1, a cargo de Gustavo Indovino, ordenó seis allanamientos que se concretaron en domicilios de Gregorio de Laferrere y González Catán.

En la causa intervienen la UFIyJ Descentralizada 2, a cargo del doctor Arribas, y la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, del doctor Germinario.

Durante los operativos fue detenido el menor de 16 años, señalado por los investigadores como el líder de la banda. Además fueron aprehendidos Jessica Mariana Gómez (34), Alejo Gustavo Moya (20), Valeria Ailén Iturre (19) y Nicolás Alesandro Churquina (24), quienes quedaron imputados por distintos delitos, entre ellos tenencia ilegal de arma de fuego, encubrimiento agravado y averiguación de ilícito.

En los allanamientos la Policía secuestró una pistola Bersa calibre 22, dos revólveres calibres 22 y 32, una pistola Ballester Molina calibre 22, una réplica de pistola Glock de 9 milímetros, una picana eléctrica, diez municiones, ocho teléfonos celulares, seis cascos de motocicleta, tres mochilas térmicas de una aplicación de reparto, prendas utilizadas durante los robos y partes de motos.

También fueron recuperados cinco vehículos, entre ellos cuatro motos y un auto, varios con pedido de secuestro activo por robos denunciados en distintas jurisdicciones y una motocicleta con la numeración de motor suprimida.

Los investigadores continúan con la búsqueda de un sexto integrante de la organización, identificado como Facundo Eduardo Orellana Veliz, quien permanece prófugo.