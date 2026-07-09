Tenía la VTV vencida, le robó el acta de infracción y la bodycam al agente: inhabilitado de por vida

Un conductor que circulaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida atacó a un inspector durante un operativo de control en el peaje de Hudson, sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, le robó el acta de infracción y una cámara corporal (bodycam) antes de escapar.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo del ministro Martín Marinucci, denunció el grave episodio ocurrido durante un operativo de fiscalización desarrollado junto a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), presidida por José Arteaga.

El procedimiento se realizaba de manera conjunta entre inspectores del Ministerio y personal de AUBASA, quienes desarrollan diariamente tareas de prevención y control para fortalecer la seguridad vial en los principales corredores de la provincia.

Durante el operativo, los agentes detectaron que una camioneta circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. Al ser detenida para confeccionar el acta correspondiente, el conductor, de 32 años, reaccionó de forma violenta: arrebató el talonario oficial utilizado para labrar las infracciones, corrió hacia uno de los inspectores y le sustrajo la bodycam que llevaba colocada en el uniforme. Inmediatamente después volvió a subir al vehículo y escapó a alta velocidad.

Gracias a la geolocalización que poseen los equipos de alta tecnología se pudo recuperar la bodycam que fue descartada por el conductor.

"La última VTV que tiene es de mayo", le indicó uno de los inspectores al automovilista. Luego, otro agente le explicó: "Si tiene la VTV vencida, la licencia queda retenida".

La respuesta del conductor fue inmediata y violenta. "¿¡Cómo!? No, me la tiene que devolver, amigo", exclamó, mientras exigía que le restituyeran la documentación. "¡Devolveme la cédula! Voy a llamar a la Policía. Ustedes no pueden hacer eso. ¡Es ilegal lo que hacen!", insistió.

En medio de la discusión, el hombre tomó el acta de infracción y una cámara corporal perteneciente al inspector, subió a la camioneta y escapó del lugar.

Tras la fuga, las autoridades iniciaron un seguimiento del dispositivo robado mediante el sistema de geolocalización incorporado a la bodycam, lo que permitió recuperar el equipo sustraído.

Tras el hecho, el Ministerio realizó la denuncia correspondiente y puso toda la información y las actuaciones a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.



Asimismo, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso la inhabilitación de por vida del conductor para conducir, en virtud de la gravedad de los hechos y del riesgo que su accionar representó tanto para los agentes como para el resto de los usuarios de la vía.



Al respecto, Marinucci sostuvo: “No vamos a permitir que quienes atacan a los trabajadores que cumplen con su deber queden impunes. Cada control que realizamos tiene un único objetivo: cuidar la vida de los bonaerenses y hacer cumplir las normas que garantizan una circulación más segura”.



Finalmente, desde el Ministerio destacaron el trabajo coordinado que se lleva adelante junto a AUBASA en los corredores viales bonaerenses y ratificaron la decisión de continuar reforzando los operativos de control para prevenir conductas temerarias, proteger a quienes cumplen con la ley y respaldar a los agentes que diariamente desarrollan estas tareas en la vía pública.