Un búnker manejado por menores, “clientes” las 24 horas y un falso comprador que permitió allanarlos

Gracias a la maniobra se logró desarticular a una organización criminal conocida como "Los Rayitos", banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en Tres de Febrero.

El procedimiento culminó con la aprehensión de seis personas, entre ellas un menor de edad que quedó formalmente detenido por la Justicia de Jóvenes.

La investigación penal preparatoria por infracción a la Ley de Drogas (23.737) inició en mayo, donde se investigó una propiedad ubicada en la calle 17 de Agosto al 720. A través de tareas de campo, los efectivos policiales constataron que la vivienda familiar, con una fisonomía similar a la de un conventillo, albergaba un búnker donde los integrantes, cumplían roles específicos como vendedores, "satélites" (campanas) y encargados del armado y fraccionamiento de las dosis.

Para desbaratar la red, resultaron clave las herramientas tecnológicas aportadas desde el Laboratorio de Imágenes del Centro de Monitoreo, de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Tres de Febrero. A través de las cámaras fijas y los domos de seguridad instalados en la vía pública, los investigadores pudieron seguir las maniobras ilícitas en tiempo real y sumar filmaciones y fotografías cruciales para el expediente.

Tras realizar una diligencia con un comprador previo para registrar el delito, los agentes irrumpieron rápidamente en el lugar. Allí se procedió al secuestro de 40 gramos de cocaína distribuidos en 127 envoltorios plásticos termosellados, $125.500 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, sustancias de corte y una máquina termoselladora.

Intervino la UFI 16 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del Fiscal Dr. Raúl Germán Martínez, y el Fuero de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a la participación de menores de edad en la cadena de comercialización de la banda.

Cabe destacar que el domicilio ya había sido allanado a fines de marzo, operativo en el cual una de las principales investigadas había sido arrestada; actualmente se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en el mismo lugar con tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).