Un policía jubilado retiró dólares, lo siguieron y se defendió a tiros: mató a uno e hirió al otro

Un jubilado retiró dólares junto a su esposa en una casa de cambio en Avellaneda. Luego fueron hasta su domicilio en la zona de Casacuberta y Córdoba. Cuando bajaban del auto, fueron sorprendidos por un hombre armado que estaba acompañado de otro sospechoso en moto.

El delincuente, que tenía el dato del dinero, se le fue encima y lo amenazó con una pistola: “¿dónde está la plata?” le dijo. Rápidamente, el ladrón se dio cuenta que el jubilado, que era un ex-policía, estaba aferrado a un bolso. Allí comenzó un tenso forcejeo en el que también se metió la esposa de la víctima.

Esta, desesperada, tironeaba y gritaba para que no se lo lleve. El ladrón le pegó y la empujó hasta tirarla al piso mientras el cómplice esperaba con la moto lista para emprender la fuga. El hombre se resistió hasta caer en la vereda y mientras estaba agarrando el bolso, logró sacar una Bersa Thunder.

Sin dudar, le dio dos balazos a quemarropa al delincuente, que se dio la vuelta y corrió hasta caer desplomado. El ex-policía se puso de pie y le disparó otras dos veces el motociclista que quedó mal herido pero logró fugarse en sentido hacia Lanús.

Tras la balacera, el pánico se adueñó de la cuadra. Sin embargo, el efectivo aseguró tener todo bajo control. “Ya lo bajé, ya lo bajé”, dijo el jubilado. Su esposa quedó tirada en shock en la vereda y fue asistida por una vecina.

Al llegar al sitio, personal de la Comisaría 6ta constató la muerte del delincuente y descubrió que este poseía una réplica de 9mm. La causa quedó caratulada como robo en grado de tentativa. Buscan al prófugo herido.