Una mujer policía cumplía un rol clave en una banda narco: secuestraron 37 kilos de cocaína

En el marco de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización dedicada al tráfico de estupefacientes tras realizar siete allanamientos simultáneos en la ciudad de Corrientes.

Como resultado del operativo, detuvieron a dos mujeres —una de ellas integrante de una fuerza de seguridad provincial— y secuestraron más de 37 kilos de cocaína, un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos y otros materiales de interés para la causa.

La causa comenzó en enero de este año, a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Corrientes - Área de Investigaciones y Litigios de Casos Complejos, a cargo de la Dra. Tamara Pourcel, que encomendó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Corrientes el desarrollo de las tareas investigativas para determinar la existencia de una estructura dedicada al tráfico de drogas en esa provincia.

A lo largo de más de cuatro meses, los investigadores realizaron tareas de inteligencia criminal, vigilancias fijas y móviles, análisis de información e intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.

Ese trabajo permitió identificar a todos los integrantes de la organización, reconstruir su funcionamiento y localizar los inmuebles utilizados para el acopio, fraccionamiento, transporte y comercialización de cocaína en la capital correntina.

Asimismo, la pesquisa permitió establecer que una funcionaria policial provincial habría desempeñado un rol relevante dentro de la organización, colaborando presuntamente en el traslado de estupefacientes desde la provincia del Chaco hacia Corrientes.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Corrientes ordenó siete allanamientos simultáneos en distintos inmuebles ubicados sobre las calles Alejandro Dumas, Héroes de Malvinas, Cirilo Blanco, Alberti y avenida Alta Gracia, además de otros puntos de la ciudad.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos detuvieron a las dos investigadas y secuestraron más de 37 kilos de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y municiones, cartuchos de distintos calibres, ocho teléfonos celulares, tres motocicletas, 352.460 pesos, 100 dólares estadounidenses, balanzas de precisión, un dispositivo electrónico de cobro, documentación y otras evidencias vinculadas a la causa.

Las detenidas, ambas mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interviniente por infracción a la Ley N.º 23.737.