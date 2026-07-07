Siete delincuentes hicieron explotar un transformador a piedrazos y cortaron la luz de una casa para entrar a robar en el barrio El Gaucho, en la localidad bonaerense de Burzaco, partido de Almirante Brown,



Hay alerta entre los vecinos por una modalidad que crece. Denunciaron que un grupo de jóvenes fue filmado mientras dañaba el tendido eléctrico de la zona para provocar un corte de luz y facilitar robos en viviendas.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa a siete jóvenes, uno de ellos movilizándose en bicicleta, reunidos junto a una columna del tendido eléctrico. Segundos después se escucha una fuerte explosión y todos huyen del lugar a la carrera.

Tras la difusión del video, vecinos aseguraron que el hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Uruguay y Chiripá, donde, según denunciaron, un grupo de adolescentes suele merodear de manera frecuente.

"Estamos sin luz desde anoche por estas lacras que siempre están en la calle Uruguay y Chiripá. Son once pibes que andan en bicicletas, uno de ellos es vecino", expresó una frentista a través de un mensaje que acompañó la publicación del video.

Los habitantes del barrio sostienen que no se trata de un hecho aislado y afirman que los sospechosos "siempre están haciendo algo para lastimar". Según indicaron, la intención es provocar cortes del suministro eléctrico para luego ingresar a las viviendas y cometer robos.

"Lo hacen con las personas que vienen de trabajar o con chicos y chicas que regresan de estudiar. Todos los días pasa algo", señaló otra vecina, quien además cuestionó la respuesta de las autoridades.

Los denunciantes afirmaron que realizaron reiterados llamados a la Policía para alertar sobre la situación, aunque sostienen que no obtuvieron una respuesta efectiva. "No se puede más vivir así", manifestaron, al reclamar mayor presencia policial y medidas de seguridad para prevenir nuevos episodios.