Reventó el vidrio a patadas, comenzó a sonar la alarma y desvalijó la peluquería

Una pareja fue registrada por las cámaras de seguridad cuando protagonizó un robo en una peluquería del barrio porteño de Villa Lugano, donde el hombre destrozó a patadas el vidrio del frente del local para ingresar, mientras su cómplice permanecía en el exterior haciendo de campana. Del comercio sustrajeron distintos elementos de trabajo, entre ellos un secador de pelo.

El hecho ocurrió en un salón de belleza ubicado sobre la avenida Castañares y Albariño y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Las imágenes muestran cómo el delincuente, con el rostro cubierto por una capucha, golpeó reiteradamente el vidrio del frente hasta hacerlo estallar. Una vez que logró ingresar al comercio, comenzó a recorrer el local y a llevarse todo lo que encontró de valor, mientras la mujer vigilaba los movimientos desde el exterior y alertaba sobre la posible llegada de vecinos o de la Policía.

Según relató el propietario del salón, la alarma del comercio se activó apenas se produjo la rotura del vidrio, pero eso no impidió que los delincuentes concretaran el robo y escaparan antes de la llegada de los efectivos policiales.

Entre los objetos sustraídos se encontraba un secador de pelo y otros productos utilizados diariamente para la actividad del local.

El dueño del comercio expresó además su preocupación porque, según indicó, es la segunda vez que la peluquería es blanco de un hecho de estas características.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ya forman parte de la investigación y podrían ser determinantes para identificar a los autores del robo, quienes permanecían prófugos.