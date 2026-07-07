"Bicichorro” rompió la puerta de una panadería y robó desde la recaudación hasta mercadería

Un delincuente de 51 años fue detenido por efectivos de la Policía Departamental y de la Comisaría 13ª de La Plata, acusado de haber ingresado a robar en una panadería tras destrozar la puerta de acceso y llevarse dinero en efectivo de la caja registradora y mercadería.

La aprehensión se concretó en la zona de 505 entre Centenario y 14, como resultado de una investigación desarrollada por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la seccional, que permitió identificar al presunto autor del hecho mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Según la pesquisa, el robo había sido cometido el 18 de junio a la madrugada en la panadería "La Paulina", ubicada en la esquina de las calles 14 y 502. Las imágenes registradas por las cámaras de vigilancia muestran cómo el sospechoso llegó al lugar en una bicicleta, rompió la puerta de ingreso para acceder al comercio y, una vez en el interior, sustrajo la recaudación de la caja registradora y mercadería antes de escapar.

A partir del relevamiento de los registros fílmicos y de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad del acusado y concretaron su detención. El acusado fue identificado por la Policía como Diego Pascual.

Durante el procedimiento se secuestró una bicicleta gris con canasto de plástico, un gorro oscuro y un cuello tipo buff de color claro, elementos que habrían sido utilizados durante el hecho investigado.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 de La Plata, cuya titular dispuso las actuaciones de rigor y el traslado del detenido para ser indagado por el delito de robo.