Motochorros la bajaron de los pelos y le robaron el auto: el desgarrador llanto de la mujer

Una mujer fue víctima de un violento robo en el barrio Los Pinos, partido de La Matanza, cuando dos motochorros la interceptaron, la obligaron a descender de su vehículo por la fuerza y escaparon con el auto, en un hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad.

El asalto ocurrió cerca de las 16.50 en la intersección de Emilio Zola y Algarrobo. De acuerdo con la información aportada por la familia de la víctima, dos delincuentes llegaron a bordo de una moto y uno de ellos descendió para abordar a la conductora.

Las imágenes muestran que el ladrón abrió la puerta del vehículo, la sacó por la fuerza y la arrojó al piso para apoderarse del Fiat Mobi blanco. Luego subió al auto y escapó, mientras su cómplice lo seguía en la moto. Tras el ataque, la mujer rompió en llanto por la impotencia y la desesperación.

Los delincuentes se llevaron un Fiat Mobi blanco, dominio AG 252 MB, además de toda la documentación del rodado, que se encuentra a nombre de Graciela Fabiana Peralta.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y las imágenes comenzaron a difundirse en redes sociales con la esperanza de que alguien pueda aportar información que permita identificar a los autores del robo y localizar el vehículo sustraído.

La familia de la víctima solicitó la colaboración de la comunidad y pidió que cualquier dato sobre el auto o los responsables del hecho sea informado de inmediato a la Policía.