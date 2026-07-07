Le apuntaron con un arma cuando entregaba un pedido, se refugió en un edificio y le robaron la moto

Un delivery fue asaltado por delincuentes armados cuando entregaba un pedido en un edificio de Bernal Centro, donde logró refugiarse junto al cliente para evitar ser atacado, aunque los ladrones aprovecharon la situación para robarle la moto.

El episodio ocurrió en un complejo cuyos vecinos denuncian una seguidilla de hechos de inseguridad, entre ellos una entradera y el robo de bicicletas durante la misma semana.

Fuentes vecinales indicaron que el hecho ocurrió cuando el trabajador llegó al edificio para entregar un pedido. En ese momento, el cliente abrió la puerta de ingreso para recibir la compra y, casi simultáneamente, una moto con dos delincuentes se detuvo frente al edificio.

Uno de los asaltantes descendió del rodado y extrajo un arma de fuego con la que apuntó al repartidor para intentar concretar el robo. Ante la amenaza, tanto el delivery como el cliente reaccionaron rápidamente y lograron ingresar al edificio antes de ser alcanzados por el delincuente.

En medio de la desesperada maniobra para ponerse a resguardo, el trabajador dejó caer la mochila de reparto y también las llaves de su moto, situación que fue aprovechada por los asaltantes para apoderarse del vehículo y escapar.

El robo del rodado se produjo en el marco de una serie de hechos delictivos registrados durante los últimos días en el mismo complejo habitacional de Bernal Centro, cuyos residentes aseguran vivir una creciente situación de inseguridad.

De acuerdo con la denuncia de los vecinos, durante la misma semana también se produjo una entradera en el edificio y fueron robadas tres bicicletas que se encontraban guardadas dentro de la propiedad.

Los habitantes del lugar señalaron que todos los episodios ocurrieron durante la madrugada o en horarios de escasa circulación de personas, lo que, según sostienen, es aprovechado por los delincuentes para actuar con mayor facilidad.

La sucesión de robos generó preocupación entre los vecinos, quienes afirman que la reiteración de los ataques en pocos días incrementó el temor en el barrio y reclaman una mayor presencia policial, controles preventivos y medidas de seguridad para evitar nuevos hechos delictivos.