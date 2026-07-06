Colectivero de la línea 218 arrastró a una jubilada de 74 años y la dejó tirada en la calle

Una jubilada de 74 años sufrió una violenta caída al descender de un colectivo de la línea 218 en la localidad bonaerense de González Catán, luego de que el chofer arrancara antes de que terminara de bajar.

La mujer fue arrastrada durante varios metros y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el asfalto, mientras que, según denunciaron sus familiares, el conductor continuó el recorrido sin asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y la familia anunció que iniciará acciones legales contra la empresa de transporte.

El hecho currió el miércoles 2 de julio, alrededor de las 11.30, en la esquina de las calles José Equiza y Concepción del Valle, frente a la plaza de González Catán, en el partido de La Matanza.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un comercio de la zona muestran el momento en que la pasajera descendía de la unidad cuando el conductor puso en marcha el vehículo antes de que finalizara el descenso.

Como consecuencia de la maniobra, la mujer fue arrastrada durante varios metros hasta perder el equilibrio y caer violentamente sobre la cinta asfáltica.

Las imágenes generaron indignación entre vecinos y usuarios del transporte público debido a la violencia de la caída y a la actitud posterior del conductor.

Según se observa en el video, el colectivero detuvo la marcha unos metros más adelante, aunque nunca descendió de la unidad para asistir a la pasajera. Instantes después retomó el recorrido y abandonó el lugar.

La jubilada permaneció tendida sobre el asfalto hasta que fue auxiliada por vecinos que presenciaron la escena y por una acompañante terapéutica que se encontraba en el lugar, quienes la asistieron y la ayudaron a incorporarse.

Los familiares de la víctima denunciaron públicamente el accionar del chofer y aseguraron que el conductor no acercó el colectivo al cordón para facilitar el descenso de los pasajeros y arrancó cuando la mujer aún no había completado la maniobra para bajar.

Además, confirmaron que impulsarán acciones legales contra la empresa prestataria del servicio por lo ocurrido.

Si bien la mujer sobrevivió al accidente, sus allegados señalaron que el episodio "pudo haber terminado en una tragedia" y reclamaron que se determine la responsabilidad del conductor.

La secuencia quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad de un comercio ubicado frente al lugar del hecho, material que ahora podría incorporarse como prueba en el marco de las actuaciones que impulsa la familia.