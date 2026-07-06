Una viuda negra de 22 años sedujo a un jubilado de 73, lo entregó a sus cómplices y lo mataron

Un jubilado de 73 años fue asesinado durante un violento ataque bajo la modalidad conocida como "viuda negra" en su vivienda de la localidad bonaerense de Carapachay, partido de Vicente López. Por el hecho la Policía Departamental y la Sub DDI detuvieron a una joven de 22 años y un hombre de 34, mientras buscan intensamente a un tercer sospechoso que permanece prófugo.

La víctima fue identificada como Jorge Héctor Arroqui, quien fue hallado muerto por su hija dentro de la vivienda ubicada sobre la calle Ascasubi al 5300, luego de que durante varias horas no pudiera establecer contacto con él.

Fuentes de la investigación informaron que el caso comenzó a esclarecerse tras un llamado al 911 que motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 6ª de Carapachay.

Al arribar al domicilio, los uniformados se entrevistaron con María Laura Arroyo (47), hija de la víctima, quien explicó que su padre vivía solo y que, al no responder llamados ni mensajes, decidió acercarse hasta la vivienda. Como nadie atendía, saltó el paredón del frente e ingresó a la propiedad, donde encontró a Arroqui tendido en el piso de una habitación, atado de pies y manos y sin signos vitales.

Los policías constataron la muerte del hombre y advirtieron un importante desorden en el interior de la vivienda, con pertenencias revueltas, por lo que se preservó la escena y se convocó a personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, además de la SubDDI de Vicente López.

A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de la víctima y detectaron una secuencia clave para la causa.

Según las imágenes obtenidas de una cámara ubicada frente al domicilio, el 10 de junio, alrededor de las 21, Arroqui llegó a su casa conduciendo su Peugeot 2008 acompañado por una joven, con quien ingresó al inmueble.

Horas más tarde, cerca de las 2 de la madrugada del 11 de junio, un Volkswagen Suran negro, que en ese momento circulaba sin chapas patentes colocadas, llegó hasta la vivienda. De ese vehículo descendieron dos hombres y, según registraron las cámaras, la mujer salió de la casa para abrirles la puerta. Minutos después, los tres abandonaron el lugar llevándose el Peugeot de la víctima, mientras los dos hombres se retiraban además en la Suran.

La Unidad Fiscal de Investigación (U.F.I) Vicente López Oeste, a cargo de Alejandro Guevara, permitió establecer que el vehículo robado fue captado pocos minutos después por cámaras de monitoreo de autopistas circulando por la zona de Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en la intersección de 27 de Febrero y Agustín Vedia, con dirección hacia el partido bonaerense de Avellaneda.

Tras reconstruir el recorrido, efectivos de la Policía Bonaerense localizaron el Peugeot abandonado en las calles Iguazú y 10 de Octubre, dentro del barrio Villa 21-24 Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.

El vehículo fue secuestrado para ser sometido a distintas pericias criminalísticas que permitieran obtener rastros biológicos, huellas y demás elementos de interés para la causa.

En paralelo, los investigadores profundizaron el análisis de cámaras de seguridad y realizaron tareas de inteligencia que permitieron identificar el auto utilizado por los sospechosos.

Como resultado de esas diligencias, los efectivos montaron un seguimiento encubierto sobre un Volkswagen Suran, perteneciente a Maximiliano Ezequiel Vargas (34), considerado uno de los acusados del homicidio.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la intersección de Mitre y Beruti, en el partido de Lanús, donde Vargas fue detenido. Durante el procedimiento también fue secuestrado el autopara la realización de pericias.

En el marco de la misma investigación, los detectives lograron detener además a Brenda Magalí Noguera (22), señalada como la viuda negra que ingresó junto a Arroqui a la vivienda, facilitando posteriormente el ingreso de los otros dos sospechosos.

Los investigadores continúan trabajando para identificar y capturar al tercer integrante de la banda, quien permanece prófugo.

De acuerdo con el testimonio aportado por la hija de la víctima, Arroqui ya había sufrido un episodio similar en diciembre de 2024, cuando fue víctima de un robo bajo la misma modalidad. Además, indicó que su padre utilizaba con frecuencia aplicaciones y sitios de citas, entre ellos Tinder, circunstancia que ahora forma parte de la investigación para reconstruir cómo se produjo el contacto con la mujer detenida.

La causa fue caratulada como "homicidio (modalidad viuda negra)" y ahora quedó en manos de la Fiscalía de Vicente López Oeste, encabezada por el fiscal Gastón Larramendi, quien ordenó las distintas medidas investigativas y avaló los procedimientos realizados por la Policía Bonaerense.