"Viuda negra” cumplía una condena de 5 años, violó el arresto domiciliario 116 veces y terminó en el penal

“Otra vez Sheila”, era el comentario que se repetía una y otra vez en la Dirección de Monitoreo Electrónico marplatense por el caso de una “viuda negra” que, de forma sistemática, violó el arresto domiciliario.

La mujer, de 25 años, contaba con dos causas por robo agravado por el uso de arma de fuego, correspondientes a hechos efectuados bajo la modalidad de “viuda negra” en la ciudad de Mar del Plata.

Los agentes reportaron que la acusada, condenada a 5 años de prisión domiciliaria, violó la restricción 116 veces. Los efectivos aseveraron que solo contestó a los llamados policiales en seis ocasiones, mientras que en las otras 110 salidas de rango, ignoró la comunicación.

Con estos elementos, personal del Gabinete Extorsivos de la DDI marplatense se trasladaron hasta Enrique Rau al 2500, la esposaron y la llevaron, por orden del juez Perdichizzi hasta la Unidad Penal 50 de Batán donde cumpliría el resto de la condena.