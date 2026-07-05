Robó un iPhone, la rastrearon y descubrieron que manejaba un búnker de marihuana

Volvía de noche caminando a su casa. Estaba tranquilo, pero al llegar a la zona de 7 y 67 vio venir a un hombre y a una mujer en actitud sospechosa. Primero le preguntaron la hora y antes de que pueda reaccionar, lo arrinconaron, lo amenazaron y le robaron el iPhone.

Gracias al testimonio de la víctima de 26 años y a registros fílmicos, lograron rastrear a una de las acusadas hasta una casa ubicada sobre calle 80. Allí encontraron el celular de la víctima pero los efectivos de la Comisaría 9na, descubrieron algo más.

La mujer, de 33 años, estaba a cargo de un pequeño búnker de droga especializado en marihuana. Los efectivos descubrieron siete envoltorios por un total de 80 gramos ya fraccionados y listos para la venta.

A su vez, encontraron varios teléfonos celulares, sobres de bicarbonatos de sodio vinculados al corte de la droga y un PosNet de Mercado Pago que utilizaba para efectivizar los cobros a los “clientes”. Quedó detenida.