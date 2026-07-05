Hacían delivery de cocaína y un comprador los entregó: cayó la banda de “El paragua”

Cuatro personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en el partido bonaerense de Florencio Varela, acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína bajo la modalidad de delivery.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación permitió identificar como principal sospechoso a Leandro Javier Benítez Ledezma, de 36 años, conocido con el alias de "Javi el Paragua", quien encabezaba una red de venta de droga que operaba en el barrio Luján, de la localidad de Gobernador Costa, en Florencio Varela.

Según los investigadores, durante las tareas de inteligencia se logró establecer que el sospechoso comercializaba estupefacientes mediante la modalidad de reparto a domicilio y adoptaba distintas medidas de seguridad para evitar ser detectado.

La hipótesis fue reforzada luego de que, durante la pesquisa, se secuestrara clorhidrato de cocaína a un comprador, quien declaró haber adquirido la sustancia al principal investigado.

Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente ordenó un allanamiento en el inmueble investigado.

Durante el operativo fueron detenidos Benítez Ledezma, Juan Manuel Sánchez, de 38 años; Maximiliano Alberto Galarza, de 33; y Ninfa Estela Araujo Domínguez, de 46, todos acusados de integrar la presunta organización.

En el procedimiento los efectivos secuestraron 84,5 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios de nylon listos para su comercialización, cuatro teléfonos celulares, 244.000 pesos, una balanza de precisión, una máquina contadora de billetes y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Además, los investigadores incautaron una bolsa de nylon, una cuchara y un colador con vestigios de sustancia estupefaciente, la cédula de identificación de un automóvil Ford Ka que era objeto de la investigación y un Volkswagen Senda.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento fue registrado mediante cámaras corporales ("bodycams") utilizadas por el personal interviniente, cuyas imágenes documentaron el desarrollo del allanamiento y la detención de los sospechosos.

Los cuatro aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados en una causa por presunta comercialización de estupefacientes.