Lo grabaron tomando cocaína y vendiendo droga en la calle: un drone fue clave para detenerlo

Un narco fue detenido durante un operativo realizado de madrugada en el barrio Las Tunas, partido de Tigre, luego de una investigación que se inició a partir de la denuncia de un vecino que observó desde la ventana de su casa cómo el sospechoso comercializaba estupefacientes en la vía pública.

Una cámara de seguridad lo grabó tomando cocaína y vendiendo droga en la calle, sin darse cuenta que un vecino lo estaba observando desde su vivienda.



La investigación fue llevada adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el apoyo del Centro de Operaciones Tigre (COT), que aportó imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y colaboró con el seguimiento del sospechoso.

Además, durante el procedimiento se utilizó un drone para monitorear los movimientos del acusado y coordinar el despliegue de los efectivos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos que se concretaron durante la madrugada. En los procedimientos, los efectivos lograron reducir al sospechoso y secuestraron distintas dosis de estupefacientes fraccionadas y listas para su comercialización.

De los operativos participaron agentes de distintas dependencias de la Policía bonaerense junto con personal de Gendarmería Nacional.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar si integraba una organización dedicada al narcomenudeo y establecer el alcance de la actividad delictiva.