Simuló ser un indigente, amenazó a las empleadas de una panadería y robó la recaudación

La Policía de Bahía Blanca busca a un delincuente que quedó registrado por las cámaras de seguridad cuando ingresó a una panadería del barrio Villa Esperanza, simuló ser un indigente que pedía comida y, tras amenazar a dos empleadas, robó la recaudación de la caja registradora.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre la calle Saavedra al 2800. Según se observa en las imágenes de seguridad, el sospechoso ingresó al local y, en un primer momento, preguntó: “¿No le sobra nada para dar?".

Ante la respuesta negativa de las trabajadoras, el hombre consultó: “¿No están los chicos?” y, de inmediato, reveló sus intenciones. “Quédense quietas que esto es un asalto, dame todos los billetitos que tengas ahí, no quiero problemas. Vayan para atrás, por favor. Quédense tranquilas o les meto un tiro”, les dijo mientras simulaba tener un arma entre sus prendas.

Las empleadas intentaron mantener la calma y una de ellas respondió: “Tranquilo”, mientras el asaltante se dirigía hacia la caja registradora.

De acuerdo con la investigación, el ladrón tomó la caja y sustrajo el dinero en efectivo, aunque hasta el momento no se informó el monto robado. Tras apoderarse de la recaudación, escapó del lugar antes de la llegada de la Policía.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y es analizada por los investigadores, que intentan identificar al autor del robo.

Fuentes de la pesquisa indicaron que las imágenes también son comparadas con las de otro episodio ocurrido a pocas cuadras y casi a la misma hora. En ese caso, un hombre de características físicas similares y con la misma campera ingresó a un comercio ubicado en Rivadavia al 2400 e intentó intimidar a una empleada para cometer un robo.

Sin embargo, en ese segundo hecho la trabajadora reaccionó, enfrentó al sospechoso y logró expulsarlo del local a empujones, frustrando el intento de asalto.

Los investigadores procuran establecer si ambos episodios fueron cometidos por el mismo ladrón, mientras continúan las tareas para localizar al sospechoso.