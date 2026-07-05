Falsos recolectores de residuos asaltaron una veterinaria y obligaron al dueño a transferirles $120 mil

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con domicilio en la Provincia de Buenos Aires –dos de ellos con más de treinta antecedentes delictivos en total-, quienes robaron una veterinaria del barrio de Belgrano vestidos como recolectores de residuos.

Personal de la Comisaría Vecinal 13 A fue desplazado a la calle Echeverría al 1500, tras ser requerido por un robo cometido en un comercio.

Al arribar al lugar, los tres ladrones, vestidos con indumentaria de recolectores de residuos, intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados y reducidos a pocos metros de distancia.

Los delincuentes, domiciliados en el partido bonaerense de José C. Paz, llevaban bolsas de residuos, tarjetas típicas de presentación del personal de trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares.

Los efectivos se entrevistaron con el comerciante que fue víctima del robo, quien indicó que estos ladrones, de 22, 30 y 46 años, habían ingresado al local y, tras amenazarlo, le robaron 120 mil pesos en transferencias bancarias.

Dos de estos delincuentes tenían un amplio prontuario: el de 46 años cuenta con 17 causas, entre las que se destacan varias por robos y una condena vigente por hurto; mientras que el de 30 años posee 14 ingresos, uno de ellos por abuso sexual con sometimiento y otros por robos.

Además, ambos habían sido demorados en 2025 por extorsionar a conductores para que puedan estacionar.

Intervino la Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli, Secretaría Única del doctor Yungano, que dispuso la detención de los ladrones y el secuestro de los elementos que llevaban.