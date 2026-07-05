Manejaba usando el celular por la ruta, tenía la licencia vencida desde 2022 y se resistió a parar

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, interceptó a un automovilista a bordo de un Chevrolet Corsa Gris que iba hablando por teléfono celular en el Partido de la Costa.



Tras ser detenido, se descubrió que tenía vencida la verificación técnica vehicular (VTV) de su rodado, como así también, la licencia de conducir de Categoría 4 D. “Sí, salí así”, dijo tras ser demorado luego de resistirse durante varios kilómetros.

