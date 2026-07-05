Manejaba usando el celular por la ruta, tenía la licencia vencida desde 2022 y se resistió a parar

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, interceptó a un automovilista a bordo de un Chevrolet Corsa Gris que iba hablando por teléfono celular en el Partido de la Costa.
Tras ser detenido, se descubrió que tenía vencida la verificación técnica vehicular (VTV) de su rodado, como así también, la licencia de conducir de Categoría 4 D. “Sí, salí así”, dijo tras ser demorado luego de resistirse durante varios kilómetros.
Vale destacar que el infractor, residente de Mar del Tuyú, en el Partido de La Costa, tenía una licencia profesional que lo habilitaba a manejar vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares. Por lo tanto, conocía los riesgos que conlleva conducir con una sola mano en el volante y con la atención puesta en la conversación que mantenía en el teléfono.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que, mientras realizaban una recorrida dinámica de control, percibieron la transgresión al volante y el peligro que representaba para el resto de las personas que circulaban por la traza costera.
El hecho fue registrado por las cámaras 4K Full HD internas y externas de los vehículos oficiales y las body cams que usan los agentes provinciales con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI) del Ministerio de Transporte. De esta forma, se garantiza la transparencia en el accionar, mejorando la calidad de los procedimientos y aportando evidencia ante eventuales ilícitos.