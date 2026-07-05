Encontró un bolso con 90 millones de pesos en la ruta, pensó que era plata narco y vivió 24 horas de terror

Salió de Trenel, un pueblo de apenas 4000 habitantes, con 90 millones de pesos en la mochila. Sin embargo, en la Ruta Provincial 4 pinchó una rueda y tuvo que recibir asistencia. Como su hijo viajaba en otro vehículo a la par, decidió cargar todo en esa camioneta mientras reparaban la suya.

No obstante, olvidó lo más importante: el bolso con los 90 millones de pesos. Desesperado, volvió un rato después al lugar y no encontró nada. Paró a varios autos e incluso le sacó fotos a las patentes, desconfiado del destino de su dinero.

¿Dónde estaba entonces? una investigación encabezada por la Brigada de Investigaciones de General Pico y la Comisaría Departamental Trenel, con el apoyo clave de la Comisaría Departamental de Eduardo Castex, y la Brigada de Investigaciones de Santa Rosa, permitió esclarecer el hecho.

Gracias a las cámaras, divisaron a un Ford Focus gris que paró en la zona donde estaba la mochila y siguió viaje. El conductor era un mendocino de 45 años que viajaba vendiendo colchones.

Al otro día siguió viaje hasta Castex donde finalmente lo detuvieron. Los agentes descubrieron que los 83.910.000 pesos, estaban intactos, por lo que lo liberaron. El dinero fue restituido al productor agropecuario.