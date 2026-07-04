¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Un dron termográfico y un helicóptero para darle el golpe de gracia a una banda narco

La DDI de La Matanza detuvo a 12 personas que se dedicaban a vender pasta base, marihuana y cocaína. Estaban armados y tenían control de un gran descampado.
 

Por Redacción

Sabado, 04 de julio de 2026 a las 09:46

En el barrio todos los conocían como el “campo de Don Washington”. Pero lejos de ser un sitio de esparcimiento o de juego para los niños, era el principal punto de venta para una peligrosa banda narco.

Gracias a tareas de inteligencia, seguimiento con vehículos no tripulados y testimonios, la DDI de La Matanza logró darle el golpe de gracia a la organización, que era liderada por una mujer y que tenía una estructura de roles bien diferenciadas. 

Para ello, organizaron un operativo con un dron termográfico, un helicóptero y personal en tierra que, en el medio de la noche, lograron detener a 12 personas. Algunas operaban como “pistoleros”, otros como vendedores y otros formaban parte de la cadena de acopio y fraccionamiento de la droga. 

Además del descampado, los efectivos allanaron varios domicilios aledaños a las calles Garmendia y Ezeiza-Laferrere. 

Cómo producto del operativo, secuestraron 1.200 dosis de pasta base, 125 gramos de cocaína, dos pistolas Bersa 9mm y una escopeta 12/70. Todas las armas de fuego tenían la numeración suprimida y habían sido obtenidas en el mercado negro.

Además de municiones, celulares y elementos para fraccionar la droga, hallaron dispositivos de frecuencia corta que los narcos utilizaban para llevar adelante sus operaciones.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD