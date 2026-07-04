Un camión municipal chocó a un auto estacionado y una beba salió volando por la ventana

Eran las 18:10 y ya era hora de pegar la vuelta para una familia santafesina. A esos fines, Enzo Valenzuela, terminaba de acomodar todo en torno a su Fiat Siena. Lo que pasó a continuación le sacó el alma del cuerpo durante varios segundos.

Un camión municipal que venía por la Avenida Islas Malvinas circulaba con el portón trasero abierto de par en par. La hoja metálica impactó al auto estacionado y lo hizo dar un trompo de 180º, pero lo peor de todo fue que la violencia del golpe hizo salir despedida a una beba de 1 año por la ventana.

El papá, desesperado, se dio cuenta enseguida y salió corriendo a agarrarla. Por suerte, los autos que circulaban por la vereda contraria frenaron a tiempo. Dentro del coche también estaba la abuela de la nena, una mujer de 53 años que quedó en shock.

“La alcé, lloraba, pero no vi sangre o algo grave. Tampoco tenía el moretón que ahora tiene en la frente”, relató el papá. "¿Qué hubiese pasado si hubiese agarrado a un chico, a un hombre o a quien fuera? Hoy no la cuenta”, agregó.

"Sabiendo que mi hija está bien y que ya está en su casa, estoy contento porque no pasó nada grave. Dios me puso ahí. Me llevo este garrón, pero sé que nadie perdió la vida”, concluyó.

Mientras la familia iba hacia el hospital, agentes detuvieron al conductor del camión, un hombre de 49 años que manejaba de forma imprudente sin chequear la seguridad del vehículo. La alcoholemia dio negativo.