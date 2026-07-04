Como si fuera una moto, usaron un carro a caballo para robarle el celular a una mujer

Salió a trabajar a las 7 de la mañana y si bien estaba consciente de los riesgos de andar sola en medio de la oscuridad, nunca se imaginó lo que le iba a ocurrir sobre la calle Santos Vega en la zona conocida como kilómetro 26.

Mientras caminaba en dirección al colectivo, aparecieron a toda velocidad dos delincuentes a bordo de un carro tirado por un caballo estilo cartonero. Mientras uno tenía el control de la rienda, el otro hizo un movimiento rápido para arrebatarle el celular.

Debido a la poca estabilidad del carro, el delincuente cayó pero quedó colgado de una tirada y fue arrastrado varios metros por la calle como si fuera una película del salvaje oeste. Una cámara de seguridad registró el momento en el que ambos ladrones emprendían la fuga mientras que algunos vecinos salían a ver que había ocurrido.

La víctima, en shock y desesperada por haber perdido el teléfono, empezó a gritar. Una mujer le preguntó hacia donde se habían ido y llamó a la policía.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad para prevenir nuevos robos en la zona y detener a los “bandidos del kilómetro 26”.