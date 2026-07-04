Un tiroteo entre narcos por un búnker terminó con la muerte de una nena de 14 años

Lo que era una tarde de sol en el barrio se convirtió en una jornada de terror y tragedia cuando una balacera vinculada a la venta de droga terminó con una mujer mayor herida de bala y su nieta muerta de un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió en Dupuy y Atalaya. Cámaras de seguridad registraron el momento en el que ambas mujeres doblan en la esquina y poco después una de ellas reaparece herida y pidiendo ayuda.

Según el relato de los vecinos, una camioneta Ford Ecosport negra, conducida por un sujeto conocido como “Chetete” se puso a la par de un casa que funcionaba como búnker que era “administrada” por un hombre conocido como “Neko”. La agresión de la camioneta fue respondida con más tiros desde la vivienda, dejando a las mujeres en medio de una trampa mortal.

Si bien un vecino actuó rápido y la trasladó al Hospital Evita, la víctima llegó muerta debido a una bala que ingresó por el lado izquierdo de su cabeza.

Debido al hecho, los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia y prendieron fuego el búnker del que el narco llegó a escapar.