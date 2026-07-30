Fuerte operativo en la villa 1-11-14: secuestraron cocaína, pasta base y clausuraron 3 chatarreras

Con un fuerte despliegue de seguridad y en el marco del plan de ordenamiento urbano, la Ciudad llevó adelante un operativo de saturación en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, donde secuestró droga y clausuró tres chatarreras ilegales. Hubo controles en la calle, inspecciones en comercios y retiro de autos abandonados, basura y escombros del espacio público.



En los dos últimos años se hicieron más de 1.400 operativos de saturación en barrios como Constitución, Saavedra, Retiro y Balvanera, en la zona de Once, en función de los datos del Mapa del Delito. “No negociamos el orden ni la autoridad. Los que creen que vamos a condenar a los porteños a convivir con lo peor del conurbano, se equivocan. En esta Ciudad, el vale todo se terminó”, sostuvo Jorge Macri, que supervisó el operativo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

En el operativo secuestraron dosis de cocaína, pasta base y marihuana, retuvieron 47 vehículos por falta de documentación y removieron 10 autos abandonados que serán compactados. Además, clausuraron tres chatarrerías que operaban de manera ilegal, donde se venden metales y autopartes robadas.

Trabajaron más de 120 policías de la Patrulla de Control de Accesos, Orden Urbano, Investigaciones, Unidades Especiales, Pacificación de Barrios y de Seguridad Comunal, y de las divisiones Operaciones Especiales y Motorizada. También hubo personal de la Agencia Gubernamental de Control (para inspección de locales comerciales), de Protección Ambiental e Higiene (para inspección de metaleras), de Fiscalización (para limpieza de ranchadas), del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (para levantar autos abandonados), de Tránsito (por control vehicular en la zona) y Migraciones.

“En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien, los que todos los días trabajan o estudian; del otro lado, los que eligen vivir al margen de las normas. Acá no hay zonas liberadas ni hay espacio para la duda: o se controla el territorio o lo dominan los delincuentes. Y nosotros al delito lo vamos a perseguir en cada metro cuadrado de la Ciudad”, agregó Jorge Macri.

La villa 1-11-14, en el Bajo Flores, es uno de los asentamientos más grandes de la Ciudad; se creó a partir de la unificación de tres barrios precarios en los años 70 y ahora viven más de 40.000 personas en alrededor de 5.000 viviendas.

La seguridad y el orden en la Ciudad son una prioridad en el gobierno de Jorge Macri: continúan los grandes operativos de saturación como la Operación Muro para blindar los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires, o la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos simultáneamente en 15 villas, además de fuertes despliegues en las horas de mayor circulación en centros de trasbordo, estaciones de subte y autopistas.

Y ya hay casi 900 viviendas que permanecían usurpadas y que fueron devueltas a sus dueños en barrios como Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, donde mejoraron los índices de seguridad tras los operativos realizados por el Gobierno porteño.