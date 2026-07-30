Desvalijaron el bodegón “Las Picadas del Tano”: se llevaron hasta camisetas autografiadas

Dos hombres fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en Dock Sud y Bernal, acusados de integrar la banda que cometió un robo en el bodegón "Las Picadas del Tano", en el partido bonaerense de Avellaneda. En los procedimientos la Policía secuestró parte del botín, las prendas utilizadas durante el robo y el auto empleado para cometer el hecho.

Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la Comisaría 2da, con apoyo de grupos operativos de otras dependencias de la Departamental, personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería, en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido el lunes 27 de julio.

De acuerdo con la pesquisa, el Grupo Táctico Operativo (GTO) logró identificar a los presuntos autores del hecho, los vehículos utilizados para su traslado y los domicilios donde se ocultaban, por lo que la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de Avellaneda-Lanús solicitó tres órdenes de allanamiento, autorizadas por el Juzgado de Garantías N°2.

En el primero de los procedimientos, realizado en una vivienda de la calle Irala al 29, en Dock Sud, fue detenido Kevin Alan Carballo, de 31 años, señalado como uno de los presuntos autores del robo.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron dos camisetas de Boca Juniors firmadas por jugadores con los números 9 y 10, dos camisetas de Independiente, una camiseta de Argentino de Quilmes, una consola de sonido, una luz tipo flash, dos barretas, un handy, tres teléfonos celulares y la ropa que, según la investigación, el sospechoso utilizó durante el hecho. Además, en el exterior de la vivienda fue incautado un auto Ford Focus gris, que habría sido utilizado para concretar el robo.

El segundo allanamiento, efectuado en un inmueble de Dock Sud, no arrojó resultados positivos.

En tanto, en el tercer procedimiento, realizado en una vivienda de Bernal, partido de Quilmes, fue detenido Jonathan Gabriel Collica, de 30 años. En ese domicilio se recuperó otra camiseta de Independiente perteneciente al comercio, un teléfono celular y un conjunto deportivo negro que habría sido utilizado durante el ilícito.

Según informaron fuentes policiales, entre los elementos recuperados figuran objetos sustraídos del local "Las Picadas del Tano", propiedad de Nicolás Daniel Baracco.

La fiscalía interviniente avaló las aprehensiones y ordenó el secuestro de los elementos incautados, además de pericias sobre el vehículo utilizado en el hecho y otras diligencias para avanzar con la investigación.