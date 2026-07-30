Vio que intentaban robar una moto a mano armada, los enfrentó con su camioneta y los ladrones dispararon

Dos motochorros armados robaron una moto en Lanús y dos cuadras más adelante intentaron sustraer una segunda moto. Sin embargo, el asalto fue frustrado por la intervención del conductor de una camioneta, que se jugó la vida para enfrentar a los delincuentes y desató una peligrosa persecución con disparos en plena avenida, delante de un colectivo repleto de pasajeros.

Todo comenzó en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada, donde los asaltantes interceptaron a un motociclista y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron una Honda XR 190 blanca.

De acuerdo con la denuncia radicada por la víctima, identificada como Esteba Walter Guzmán, de 46 años, los delincuentes escaparon con la moto robada y continuaron su recorrido por la avenida.

Apenas dos cuadras después, en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Formosa, los sospechosos volvieron a actuar. Allí cruzaron a otro motociclista que aguardaba el cambio del semáforo y le apuntaron con un arma en la cabeza para obligarlo a descender de una moto de color azul.

La secuencia ocurrió frente a un colectivo y fue registrada por una pasajera desde el interior de la unidad. "Le están robando, ay Dios", se escucha decir en la filmación, mientras otros automovilistas permanecían detenidos esperando la habilitación del semáforo.

Cuando los delincuentes estaban a punto de concretar el segundo robo, el conductor de una camioneta irrumpió con maniobras para impedir el asalto. Ante esa situación, los motochorros desistieron de apoderarse del segundo vehículo, volvieron a subir a la moto que acababan de robar y abrieron fuego para facilitar la fuga.

Lejos de retirarse, el conductor de la camioneta inició una persecución por la avenida y casi atropella a los sospechosos, que escaparon a toda velocidad mientras efectuaban nuevos disparos contra el vehículo que los seguía.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Avellaneda-Lanús, mientras que personal de las comisarías Lanús 1ª y 7ª quedó a cargo de las actuaciones para identificar y detener a los responsables.

Hasta el momento no se informó sobre personas heridas ni sobre detenciones vinculadas con el hecho, que quedó registrado en un video grabado por pasajeros del colectivo y que se incorporó a la investigación judicial.