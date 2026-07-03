Cruzaron en un bote con 280 kilos de marihuana y abandonaron el cargamento: perdieron $1.000 millones

Durante la madrugada, personal de la Prefectura Naval Argentina incautó más de 280 kilos de marihuana, en un procedimiento realizado en la localidad misionera de Puerto Libertad.

El hecho se inició como resultado de tareas de inteligencia que permitieron tomar conocimiento acerca de un presunto ingreso de estupefacientes desde la República del Paraguay, a través del río Paraná.

En ese contexto, personal de la Autoridad Marítima nacional desplegó un operativo que permitió detectar, desde un puesto de observación ubicado a la altura del Arroyo Mbopicua, el cruce de un bote a remos, con un ocupante a bordo, que transportaba varios bultos hacia la costa argentina.

De inmediato, se desplegó personal por agua y tierra, que al arribar al lugar halló la embarcación y nueve bultos abandonados sobre la costa.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 319 panes de estupefacientes, con un peso total de más de 280 kilos. Asimismo, se incautó la embarcación utilizada para el transporte.

Intervienen en la causa el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, que dispusieron el secuestro de la droga y de la embarcación, cuyo valor total supera los 1000 millones de pesos.